В здании УрФУ из-за замыкания проводки случился пожар (ФОТО)

В здании УрФУ на улице Тургенева около семи часов утра произошел пожар, загорелась проводка в кабинете на третьем этаже.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электросетевого фильтра. После замыкания проводки загорелась мебель в кабинете на третьем этаже. Пожар ликвидировали за две минуты благодаря тому, что сработала пожарная сигнализация. Площадь пожара составила около 1 кв. метра, на место выезжали 6 машин и 18 пожарных. Пострадавших нет. На момент возгорания людей в здании не было.

Как уточнили в пресс-службе УрФУ, пожар произошел в кабинете Департамента международных отношений, он находится рядом с Демидовским залом. Помещение почти не пострадало, сгорела только тумбочка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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