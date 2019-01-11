Одна из крупнейших больниц Екатеринбурга закрылась на карантин по гриппу

Екатеринбургская ГКБ № 40 закрылась на карантин по ОРВИ и гриппу в связи с превышением уровня заболеваемости вирусными инфекциями на территории Екатеринбурга.

На сайте больницы сообщается, что с 10 января и вплоть до особого распоряжения родственникам запрещено посещать пациентов стационара. Во всех корпусах ГКБ проводятся противоэпидемические мероприятия. В период карантина медики рекомендуют горожанам не посещать массовые мероприятия, в местах скопления людей использовать одноразовые маски, менять их каждые 2-3 часа; чаще мыть руки, соблюдать элементарные требования гигиены; принимать витамины и профилактические лекарственные препараты по назначению врача.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области актуальную информацию по уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ обещали сообщить сегодня во второй половине дня.

Екатеринбург, служба информации

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