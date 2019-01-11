На Среднем Урале выросла смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний

В 2018 году в Свердловской области продолжается тенденция по естественной убыли населения, при этом зафиксирован заметный рост смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, за 11 месяцев 2018 года в регионе родилось 46 500 человек, а умерло – 53 562. Убыль населения составила 7 062 человека (в 2017 году – 3 746).

В структуре причин смертности резко увеличилась доля умерших от инфекционных и паразитарных заболеваний. По этой причине с января по ноябрь 2018 года скончались 2 082 человека, что на 151 (7,8%) больше, чем в 2017 году. Примерно на прежнем уровне осталась смертность от болезней системы кровообращения (26 106 и 26 153 соответственно), а также от болезней органов пищеварения. Примерно на 0,4% меньше стало смертей от онкологических заболеваний: 8 917 человек в 2018 году против 8 952 в 2017. Число смертельных отравлений суррогатами алкоголя снизилось с 387 до 376, убийств – с 318 до 271, самоубийств – с 471 до 418.

В целом смертность в Свердловской области в 2018 году (по итогам 11 месяцев) выросла на 0,8%. Если с января по ноябрь 2017 года в регионе скончались 53 116 человек, то за аналогичный период 2018 года – 53 562.

Екатеринбург, служба информации

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