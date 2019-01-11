Компанию екатеринбуржцев, отравившихся наркотиками в первый день года, выписали из больниц

Все шесть жителей Екатеринбурга, которые отравились наркотиком вечером 1 января на Елизавете, выписаны из больниц. Об этом рассказал главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев. «По словам пациентов, какой-то знакомый угостил их какой-то настойкой. После они ничего не помнят. Их обнаружили без сознания, четверо были госпитализированы в областной токсикоцентр, двое ‒ в городской. У всех пострадавших в крови были обнаружены одни и те же вещества. К счастью, все пациенты с положительной динамикой, последнюю девушку сегодня выписали», ‒ сообщил он.

Инцидент, напомним, произошел в доме на улице Бисертской. Всем пострадавшим ‒ около 30 лет. Они находились в одной компании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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