В каникулы в токсикоцентры Екатеринбурга попали почти сто человек

Главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал, что за прошедшие каникулы, с 30 декабря по 9 января, в токсикоцентры Екатеринбурга с диагнозом «острое химическое отравление» попали 96 человек. «Из них 19 ‒ отравление наркотическими веществами, 31 ‒ спиртосодержащими. Цифры выше, чем в прошлом году ‒ в 2018-м был 81 человек», ‒ сказал он. По его словам, в Нижнем Тагиле за тот же период помощь токсикологов потребовалась 24 жителям города. Статистики по другим городам Свердловской области пока нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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