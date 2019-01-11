К 2024 году трасса Екатеринбург – Тюмень станет четырехполосной

Трасса Екатеринбург – Тюмень станет полностью четырехполосной к 2024 году. Попутно дорожники займутся строительством дорог с разделительными полосами трассы от Екатеринбурга в сторону Перми и от Тюмени до Тобольска. Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, для того, чтобы дорога между столицами Свердловской и Тюменской областей была на всем своем протяжении четырехполосной (то есть по две полосы в каждую сторону), необходимо построить объезды Белоярского, Богдановича и Пышмы. В этом году дорожники займутся строительством 70-километрового участка близ Богдановича, сейчас дорога упирается в лес. Кроме того, летом будут идти ремонты под Тугулымом – водителям стоит готовиться к ограничениям движения. Также в планах – реконструкция участка около Камышлова в 2012 году, обход переезда у Тугулыма до 2023 года.

К 2024 году дорог с движением по одной полосе в каждую сторону не останется, также на федеральной трассе не будет автобусных остановок, а пешеходные переходы будут надземными. «В результате на всей дороге можно будет ехать 90 км/ч. Тем самым мы увеличим пропускную способность трассы в несколько раз», – отметил Борисов. Он также отметил, что в ближайшие годы начнется проектирование строительства четырехполосных дорог на трассе Пермь – Екатеринбург и Тюмень – Тобольск (которые фактически являются продолжением трассы Екатеринбург – Тюмень) – но когда можно будет комфортно доехать из Перми в северные регионы, не объезжая попутки по встречной полосе, он не уточнил.

(Синим цветом отмечены запланированные участки дорог)

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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