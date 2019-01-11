Уральцы стали чаще обращаться за помощью к психологам

Профессиональная психологическая помощь стала более востребована у жителей Свердловской области. Об этом рассказал главный психотерапевт региона Михаил Перцель. Повод ‒ пограничные состояния, т.е. невротические расстройства, которые еще не переросли в психические. «Это [рост числа обращений к психологам и психотерапевтам] хороший показатель. Потому что такие пациенты в любом случае в обществе есть, и хорошо, что в текущее время они позволяют себе обращаться за помощью»,‒ отметил он.

Кроме того, по словам Михаила Перцеля в регионе снижается число суицидов. Тенденция началась несколько лет назад. Но полностью решить проблему, в том числе ‒ с самоубийствами детей и подростков, ‒ пока не удается. «Мы стараемся анализировать каждый случай, их подавляющее большинство связано с проблемами взаимоотношений с ближайшим окружением, в первую очередь, с близкими людьми. Основной антисуицидальный фактор – благополучные отношения в семье. Причем благополучие должно быть не формальное, когда «сыт, одет», а должно быть взаимопонимание», ‒ напомнил Михаил Перцель.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

Повздыхали и забыли: свердловчане не впали в депрессию из-за трагедии в Магнитогорске. / К 2024 году трасса Екатеринбург – Тюмень станет четырехполоносной. / В каникулы в токсикоцентры Екатеринбурга попали почти сто человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»