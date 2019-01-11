Автомобилистам разрешат ездить со скоростью 110 км/ч из Екатеринбурга до Челябинской области

Этим летом на трассе Екатеринбург – Челябинск продолжатся ремонты – необходимо обновить дорожное полотно со стороны Свердловской области,на челябинском участке расширить дорогу до четырех полос. Не исключено, что в ближайшие годы по трассе можно будет ехать со скоростью 110 км/ч – по крайней мере, по свердловскому участку. О планах по ремонту трассы сегодня на пресс-конференции рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.

По его словам, в этом сезоне запланированы работы на 10-километровом участке близ Сысерти. Будет организовано реверсивное движение – дорожники будут пускать автомобилистов по двум полосам с перекрытием оставшихся двух, перекрытия дорог с остановкой транспорта на светофоре не будет. Свердловский участок трассы будет полностью соответствовать всем стандартам к 2020 году – для этого на некоторых участках необходимо поставить барьеры между полосами (а двухполосной дороги на свердловском участке трассы уже не осталось), перенести пост ГАИ около Сысерти, убрать автобусные остановки. «После этого будем просить увеличить скоростной режим до 110 км/ч», – отметил Борисов.

«Уралуправтодор» не отвечает за челябинской участок трассы – эта дорога находится в ведении ФКУ Управление дорог «Южный Урал». Однако Борисов сегодня поделился планами коллег. Челябинцы планируют к 2022 году убрать 40-километровый участок (80-120 км), где движение идет по двум полосам навстречу друг другу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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