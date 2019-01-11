Новый год уральцы встречали в ОАЭ, Таиланде и мессенджерах

В праздничную ночь уральцы смотрели видео и общались в мессенджерах. Потребление мобильного интернета в сети «МегаФона» выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а популярность видеоконтента увеличилась в 3,5 раза.

Хит-парад фильмов и сериалов в первые дни праздников возглавили «Веном», «Игра престолов», «Рэй Донован», «Лучше, чем люди», «Аксель», «Рассказы служанки» и мультфильмы «Простоквашино» и «Смолфут».

Чаще всего уральцы пользовались WhatsApp и Viber. Активно отправлять поздравления в чатах они стали с 18:00 31 декабря. Свыше 70% трафика пришлось на самую скоростную сеть 4G.

«После боя курантов вовсе не нужно долго ждать, чтобы позвонить или отправить фото и видео в мессенджерах. Сеть готова справиться с нагрузкой в любой момент, включая 00:01 1 января. Мы заранее настраиваем ее так, чтобы надёжность и емкость были в разы выше, чем в обычный день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами посланий», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

За бесперебойной работой телеком-сервисов следили сотни технических специалистов по всей России, включая штат сотрудников Единого центра управления сетью в Санкт-Петербурге.

Число звонков, совершенных 31 декабря, осталось почти на прежнем уровне. Примечательно, что выросла их длительность: в новогоднюю ночь жители говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов. Обычно продолжительность разговора составляла 5-7 минут. Самыми общительными стали свердловчане, югорчане и челябинцы.

Число уральцев, которые отметили праздники в поездке, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями внутри России стали Москва и Казань. Рейтинг зарубежных курортов возглавили ОАЭ (Дубай) и Таиланд, которые сместили лидера прошлого года – Вьетнам. Из-за границы в новогоднюю ночь уральцы совершили свыше 3 миллионов звонков домой.

Екатеринбург, служба информации

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