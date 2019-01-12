В жилом доме в Нижнем Тагиле рухнула часть потолка

В многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле сегодня рано утром обрушилась часть потолка.

Как сообщает сообщество «Инцидент. Нижний Тагил», ЧП случилось около 4:30 утра по адресу: ул. Чайковского, 102, в Дзержинском районе города. Спавших жильцов разбудил сильный грохот в подъезде. Выбежав из квартир, они увидели, что часть потолка обрушилась. Огромная плита рухнула прямо на лестницу и закрыла проход. В части дома из-за обрыва проводки пропало электричество. К счастью, инцидент произошел глубокой ночью, на лестничной площадке никого не было, и при обрушении никто не пострадал.

По данным портала дом.минжкх.рф, двухэтажный двухподъездный дом, где произошло ЧП, был построен в 1954 году. Находится в управлении УК «Теплотехник-НТ». Капитальный ремонт в нем запланирован на 2019 год.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 11.01.19

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