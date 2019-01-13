Имени Годзиллы и стриптизера: неизвестные переименовали школы в Google Maps (СКРИНЫ)

Некоторые екатеринбургские школы и гимназии в сервисе Google Maps внезапно обрели новые наименования, не предусмотренные учредителями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пользователи интернета с удивлением обнаружили, что школа № 141 теперь носит имя Годзиллы, гимназия № 104 – имя Патрика (очевидно, святого), школа № 208 – имя киноактера Константина Снегова. Элитная гимназия № 9 теперь именуется в честь 9б класса, а школа № 94 получила имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Гимназия № 99 пошла еще дальше – теперь она именуется «имени Владимира Владимировича». Есть названия и попроще, например, одна из школ Вторчермета назвать в честь некоего «Димона». Кто является автором шутки, неизвестно.

Отметим, что «имена» получили не все школы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.01.19

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