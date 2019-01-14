В Екатеринбурге разыскивают подростка, который пропал накануне Нового года

В Екатеринбурге пропал 14-летний подросток. Мальчик ушел из дома 30 декабря около 16 часов и до сих пор не вернулся.

Пропал Рыбьяков Вячеслав Афанасьевич 31.10.2004 года рождения. Мальчик вышел на прогулку из дома на Ботанике 30 декабря. До сих пор о нем ничего не известно. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребенок ранее не раз сбегал из дома.

Приметы: рост 165 см, волосы короткие русые, глаза голубые, брови дугообразные. Особые приметы: картавит – не выговаривает звук «р».

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 356-42-15, 325-42-05, 356-45-74 (78, 80) либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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