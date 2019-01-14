В Кольцово задержали китайца с килограммом подделок под Cartier

Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажира рейса Пекин – Екатеринбург, который пытался провезти в багаже в Россию 16 браслетов и шесть колец с гравировкой известного французского ювелирного бренда Cartier. Общий вес продукции составил чуть менее килограмма.

«Таможенники изъяли украшения, отправили их на экспертизу и сделали запрос правообладателю товарного знака. Представитель Cartier оценил ущерб от действий правонарушителя в размере 6,5 млн рублей», ‒ сообщили в пресс-службе таможни.

Материалы переданы в транспортную полицию, сотрудники которой возбудили уголовное дело по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака». Китайцу-нарушителю грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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