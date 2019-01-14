В Кольцово откроют магазин дьюти-фри в зоне прилета

В екатеринбургском аэропорту Кольцово может появиться еще один магазин беспошлинной торговли, но уже в зоне прилета международных рейсов. Это стало возможно после вступления в силу постановления правительства РФ, которое начало работать сегодня. В документе указаны 75 международных аэропортов, 38 морских и три речных порта.

Информацию о том, что в Кольцово появится еще один duty free, подтвердили в пресс-службе аэропорта, правда, это произойдет не в ближайшее время. Магазин беспошлинной торговли расположится в зоне выдачи багажа в международном терминале.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

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