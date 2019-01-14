Екатеринбургских депутатов заставят отчитываться за потраченные на избирателей деньги

В гордуме Екатеринбурга готовится очередное нововведение. По предложению спикера Игоря Володина и руководителя комиссии по МСУ Алексея Вихарева народные избранники должны каждый месяц сдавать отчет о расходах, связанных с депутатской деятельностью. Это деньги, потраченные на аренду помещений для приема граждан, транспорт, оплату мобильной связи, покупку канцелярии и прочее.

Сейчас каждый депутат ежемесячно получает компенсацию в размере около 58 тысяч рублей, но докладывает о работе с избирателями раз в полгода. Кроме того, по действующему положению, компенсация может начисляться парламентариям вообще без каких-либо подтверждений их работы. В новом проекте предлагается обязать избранников сдавать детализированные отчеты в комиссию по МСУ каждый месяц в установленный срок. В документах нужно будет указать не только потраченные суммы, но и предоставить фотографии с мероприятий.

Имена тех депутатов, которые не захотят отчитываться, будут опубликованы на сайте городской думы. Напомним, сейчас такое же «наказание» применяется к прогульщикам заседаний.

Предполагается, что документ будет рассмотрен на ближайшем заседании профильной комиссии в конце января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

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