«Хреновиной не занимайтесь, одевайте бахилы», – екатеринбуржец вызвал скорую «на температуру» и не пускал бригаду в квартиру

Житель Екатеринбурга по имени Алексей Потапов опубликовал на YouTube видео, снятое им самим, ‒ в ролике мужчина спорит с сотрудниками скорой помощи, которых вызвал к своему родственнику. Автор видео не позволяет медикам войти внутрь, пока они не наденут бахилы.

«Мы ходим босиком, все дети ходят босиком. Хреновиной не занимайтесь, одевайте бахилы. У меня дети дома, у меня четверо детей. Вы сами тянете время, у меня человек лежит с температурой и болеет, живот у него болит. Бахилы одевайте, я вам говорю», ‒ повторяет автор видео, предлагая даже надеть бахилы на обувь медиков самостоятельно.

Те резонно спрашивают, действительно ли нужна пациенту экстренная медпомощь, если вызвавший бригаду предпочитает спорить. В конце концов, работники СМП смиряются и надевают бахилы.

Врачи и бахилы

Как сообщил «Новому Дню» главный врач екатеринбургской станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев, ролик он пока не видел, однако никаких регламентов, которые требовали бы от сотрудников СМП разуваться или надевать бахилы на вызове, не существует.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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