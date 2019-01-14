170 детей и подростков попали в полицию в рамках операции «Комендантский час»

В Екатеринбурге подвели итоги профилактической операции «Комендантский час», которая проходила в городе с 30 декабря 2018 года по 14 января 2019-го.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, главной задачей мероприятия было выявление детей и подростков, гуляющих без родителей, особенно в ночное время. Ежедневно полиция проверяла излюбленные места сбора подростков – ТРЦ, клубы, кафе, вокзалы, автостанции и т.д.

За две недели в отделы полиции было доставлено более 170 детей и подростков, в том числе в ночное время – 78, безнадзорных и беспризорных – 130, находившихся в розыске – 23, за совершение противоправных деяний – 41. Из полиции 152 несовершеннолетних были отправлены домой, семь – в реабилитационные центры, шесть – в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, еще шесть – в медучреждения.

В отношении 71 родителя составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Кроме того, в дни каникул патрули несколько раз сталкивались с пьяными подростками и фактами продажи алкоголя несовершеннолетним. Не обошлось и без преступлений – один из подростков был задержан по подозрению в грабеже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

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