Власти потратили миллион, чтобы за время каникул убедить свердловчан в процветании региона (СКРИНЫ)

В дни новогодних каникул жителям Свердловской области не дали забыть о грандиозных планах губернатора по превращению региона к концу пятилетки в одного из лидеров по социально-экономическому развитию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце декабря ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» заключило два контракта по размещению видеоматериалов, посвященных 85-летию со дня образования Свердловской области, на телеканалах. В обоих случаях речь шла о контракте на сумму чуть меньше 500 тысяч рублей и о закупке у единственного поставщика. Оба контракта предписывали телеканалам с 20 декабря и до конца праздников демонстрировать посвященные Свердловской области ролики продолжительностью 15 и 30 секунд. Общий объем заказа – 93 и 97 минут. Разница между контрактами только в том, что один из них касается вещания в Екатеринбурге (в реестре госконтрактов по нему фигурирует ИНН телекомпании «4 канал»), другой – на территории области.

Екатеринбуржцы обратили внимание, что праздничный эфир «четверки» то и дело прерывался рекламой губернаторской программы «Пятилетка развития», в которой напоминалось, что уже через несколько лет область должна войти в тройку лидеров по социально-экономическому развитию.

Добавим, что, согласно сайту госзакупок, в ближайшее время правительство Свердловской области заключит контракт на сумму почти 39 млн рублей на оказание услуг по освещению на телевидении деятельности органов государственной власти Свердловской области. На конкурс заявился только один участник – «Областное телевидение».

Екатеринбург, служба информации

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