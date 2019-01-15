Сотрудника районной администрации Екатеринбурга отправили в колонию за взятки

В Екатеринбурге к пяти годам колонии приговорили чиновника, который брал взятки с торговцев.

Осужден бывший сотрудник администрации Орджоникидзевского района Дмитрий Носков. С июня 2014 года по август 2017 года он занимал должность ведущего, а позднее – главного специалиста отдела потребительского рынка районной администрации. В суде было доказано, что за это время он получил взятки от двух предпринимателей за несоставление протоколов об административном правонарушении по ст. 10 Закона Свердловской области № 52-ОЗ «Торговля в неотведенных для этого местах». Деньги он получал на системной основе, например, предпринимательница перевела ему 20 тысяч рублей платежами по 500 рублей – 3 тысячи рублей в 2015 году через знакомого осужденного. Лично Носков получил взятку в 9 тысяч рублей. Кроме того, он получил взятку на личный расчетный счет в банке под видом сбора средств на благотворительность.

Носкова признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Ему дали 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.19

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