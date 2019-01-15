От «Экспо-центра» построят дорогу за 400 миллионов

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который построит дорогу около «Экспо-центра». Чуть более двух километров обойдутся бюджету в 408 млн рублей.

Как сообщается в техническом задании, дорога должна быть проложена в границах: Сибирский тракт – Екатеринбургская кольцевая автодорога – автодорога Екатеринбург – Кольцово – улица Чистая в г. Екатеринбурге, ул. Новокольцовская, Александровский бульвар. В ходе работ появятся два новых участка: улица Новокольцовская от Сибирского тракта до Александровского бульвара протяженностью 1 439,9 м и Александровский бульвар от улицы Новокольцовской до границ участка МВЦ «Екатеринбург-Экспо» длиной 803,66 метра. На обоих участках будет движение в две полосы. Подрядчик должен будет установить камеры с трансляцией хода работ, ссылку на которую администрация сможет встроить на свой сайт.

Заявки принимаются до 30 января, аукцион состоится 4 февраля. Срок окончания работ – не позднее 9 месяцев со дня заключения муниципального контракта, в том числе срок окончания работ по разработке рабочей документации – не позднее 6 месяцев со дня заключения муниципального контракта.

Екатеринбург, служба информации

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