Выпускники екатеринбургских детдомов мечтают стать тренерами по футболу и фигурному катанию

По результатам анкетирования воспитанников детских домов в Екатеринбурге, будущие выпускники мечтают стать тренерами: девочки – по фигурному катанию, а мальчики – по футболу.

По словам инициаторов проекта «Включайся и будь успешен!», организованного компанией «Мегафон» совместно с фондом «Хранители детства» и благотворительным фондом Антона Шипулина, результаты опроса в плане новых профессиональных предпочтений удивили своей новизной.

«Многие выпускники мечтают реализовать себя через творчество. Они хотят быть дизайнерами одежды, парикмахерами-стилистами, поварами кондитерами. Не обошлось и без желания помогать братьям нашим меньшим, подростки хотят быть ветеринарами. Однако самая популярная профессия – тренер. Ребята хотят связать свою жизнь со спортом», – рассказала директор Благотворительного фонда Антона Шипулина Ксения Шакирова.

Уже этим летом выпускники смогут попробовать себя в желаемой профессии во время будущих стажировок. В зависимости от выбора профессии стажировки будут организованы в салонах красоты, кафе и ресторанах, спортивных школах, футбольных клубах и других предприятиях. Сейчас дети знакомятся со своими кураторами, посещают рабочие места с экскурсиями. Как отмечают эксперты, главная проблема в трудоустройстве выпускников детских домов в том, что они не знают, как искать информацию о вакансиях. Поиск работы для них – это ожидание приглашений на собеседование.

«Успех участников проекта будет зависеть не только от желания или предрасположенности к той или иной профессии, но и от их собственной активности. Важно, чтобы дети понимали: мы даем возможность, реализация которой зависит от них самих. Выпускникам действительно нужно «включиться», чтобы стать успешными, и мы готовы их этому научить», – прокомментировала директор по связям с общественностью «Мегафона» на Урале Мария Саукова.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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