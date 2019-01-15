Золотой забор вокруг города, памятник Нострадамусу и сквер Коляды – уральцы предлагают новые арт-объекты

В России проходит ежегодный конкурс «Литературный след». Его проводят с 2015 года. Любой желающий может разместить на сайте свой проект арт-объекта. Лучшие будут выбраны по результатам интернет-голосования посетителей сайта и решением жюри. Пять проектов-победителей получат финансирование и помощь профессиональных художников. Подали заявки на участие и жители Свердловской области. Они предложили 55 идей для новых арт-объектов в городах региона.

Сразу несколько человек захотели установить скульптуры по мотивам сказов Павла Бажова. Так, жительница Каменска-Уральского Наталья Сучкова предложила поставить памятник Хозяйке Медной горы в своем городе. Аналогичную скульптуру предложил тагильчанин Андрей Городецкий ‒ причем, по его мнению, Хозяйка в образе 20-30 метровой ящерицы должна стоять на Лисьей горе, где сейчас находится часовня ‒ последнюю автор предлагает снести.

Два гигантских колокола хотят поставить жители Екатеринбурга и Каменска-Уральского. В первом случае житель уральской столицы с ником wano42702 просто предлагает перевезти Царь-колокол из Москвы в Свердловскую область, во втором ‒ гигантский колокол предлагают создать с нуля. «В городе находится крупнейшее производство колоколов и ежегодно проходит фестиваль колокольного звона ‒ «Каменск-Уральский – колокольная столица России», ‒ напоминает автор с ником kamenez.

В Екатеринбурге предлагают увековечить память драматурга Николая Коляды. «Я предлагаю переименовать сад в честь неактуального ныне героя – большевика Л.И. Вайнера (сад Вайнера, г. Екатеринбург, квадрат улиц Тургенева – Первомайская – Карла Либкнехта – Клары Цеткин) в честь литературного героя современности, драматурга, писателя, актера, режиссера Николая Владимировича Коляды», ‒ пишет Варвара Гагарская.

Житель Новоуральска намерен установить вокруг города золотой забор, напечатанный на 3D-принтере. «Читателю нужно сразу объяснить, что вокруг города построен забор из колючей проволоки, так как в нем обогащают мирный уран. Создание забора в ЗАТО нового поколения по периметру всего города из местного глинозема. Учитывая, что город Новоуральск расположен на уральской местности, богатой рассыпным золотом, то построенный забор будет сверкать природным сиянием – желтым золотом не только на летнем солнце, но и в зимний период времени года. На золотом заборе будут установлены наблюдательные пункты для вооруженной охраны, поэтому золото никто не сворует! Все под охраной! Как и сейчас», ‒ предлагает автор проекта Алексей Пупков.

Жительница Каменска-Уральского Ирина Васильева предлагает создать памятник своему известному земляку ‒ космонавту Павлу Беляеву, а екатеринбуржец Денис Клещев полагает, что в Екатеринбурге необходим памятник предсказателю Мишелю Нострадамусу. Другой житель уральской столицы, Андрей Ланбин, предлагает скульптуру, посвященную советской электрогитаре «Урал».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.19

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