К терапевту не попасть – очередь до февраля. Екатеринбуржцы ищут спасения от ОРВИ и гриппа

В Свердловской области продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом. Только к концу прошлой недели в Екатеринбурге зарегистрировали 18,2 тысячи больных острой респираторной вирусной инфекцией, грипп типа А был лабораторно подтвержден у 25 пациентов. Горожане, которые не подхватили заразу, ищут способы, как оградить себя от вирусов.

Свердловское управление Роспотребнадзора предлагает уральцам в качестве мер профилактики вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде, а также есть побольше полезных продуктов. «Включить в рацион витамины, продукты, богатые фитонцидами, витамином С (лук, чеснок, лимон, клюква). При заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельное помещение. При появлении первых симптомов ‒ обратиться к лечащему врачу», ‒ сообщили в ведомстве.

Между тем, горожане сообщают, что участковым терапевтам попасть в ближайшие дни практически невозможно ‒ очередь расписана на недели вперед. «А что все разом заболели? В районной поликлинике к терапевту нет талончиков до 1 февраля», ‒ пишет в своем фейсбуке жительница города Екатерина Петрова. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения города, в случае, если человек подозревает у себя ОРВИ или грипп, а попасть на прием к терапевту невозможно, нужно вызывать врача на дом ‒ неотложную, а не скорую помощь. «Бригады неотложной помощи разгружают участковых, берут на себя часть этих пациентов. Надо отметить, что они больничный лист выписывают. Конечно, потом придется прийти на повторный прием», ‒ сообщили в горздраве.

Многие жители города прибегают к проверенным средствам. Провизоры в аптеках отмечают рост спроса на противовирусные препараты и иммуномодуляторы, которые покупают и в целях профилактики, и для лечения ОРВИ. При этом ранее опубликованные рекомендации Минздрава РФ, в которых четко сказано, что применение таких средств не имеет никакого значения для процесса выздоровления, не особенно вдохновляют сторонников подобных методов лечения.

Кроме того, многие вспоминают барьерные методы профилактики ‒ мыть руки с мылом, а нос полоскать специальными соляными растворами или использовать мази, зажигать аромалампы с эфирными маслами эвкалипта и цитрусовых, которые убивают вредные микроорганизмы, или распылять специальные бактерицидные аэрозоли, чаще проветривать помещения и увлажнять воздух, использовать в местах скопления людей одноразовые маски для защиты органов дыхания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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