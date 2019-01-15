В Екатеринбурге приступил к работе новый генеральный консул Франции (ФОТО)

Французское правительство сменило своего генерального консула в Екатеринбурге.

Как сообщили в уральском представительстве МИД РФ, в конце декабря в Екатеринбург приехал новый генеральный консул Франции – Пьер-Ален Коффинье, который уже приступил к работе. Известно, что до недавнего времени г-н Коффинье был генеральным консулом Франции в Шотландии, хотя в то же время является экспертом по Ближнему Востоку и Северной Африке. Консульский округ, в пределах которого господин Коффинье выполняет консульские функции, включает все регионы УрФО. Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге по-прежнему находится на ул. Карла Либкнехта, 22.

Напомним, с 2015 по 2018 год генеральным консулом Франции на Урале служил Эрик Мийе.

Екатеринбург, служба информации

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