Олимпийский чемпион по боксу проведет бой в Екатеринбурге

Екатеринбург, Январь 15 (Новый День, Елена Сычева) ‒ Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведет бой в Екатеринбурге. Поединок состоится 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе компании – организатора спортивного мероприятия, для олимпийца это будет первый бой из восьми раундов в карьере. Прежде ему доводилось выходить на ринг только на шесть раундов. При этом кто будет соперником Тищенко, пока неизвестно, однако имя назовут в ближайшее время.

Тренер боксера Николай Попов заявил, что в этом году Тищенко может провести четыре поединка, после чего выйдет на свой первый титульный бой в профессиональной карьере. Напомним, Евгений переехал в Екатеринбург в 2018-м. В этом же году он дебютировал в профессионалах с досрочной победы над Уильямом Окандо. Предыдущий бой он провел в Атлантик-Сити, где одержал досрочную победу над мексиканцем Кристианом Марискалем.

Сейчас Тищенко входит в топ-10 сильнейших тяжеловесов России. В 2016 году Евгений завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он также обладает титулами чемпиона мира 2015 года и чемпиона Европы 2015 и 2017 годов.

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