В Екатеринбурге отреставрируют сквер первых строителей МЖК

Администрация Екатеринбурга планирует благоустройство сквера за КОСКом «Россия» на ЖБИ. На сайте госзакупок идет поиск подрядчика, который займется разработкой эскизного проекта и рабочей документации.

Сквер «Первых строителей МЖК» находится в Екатеринбурге на ЖБИ, за КОСКом, и сейчас он представляет собой полуразрушенный амфитеатр и неблагоустроенную территорию. По задумке администрации города, там должны появиться несколько зон отдыха: территория тихого отдыха и площадки для игр в шахматы и шашки «с установкой малых архитектурных форм», детская площадка, площадка для воркаута, зеленая зона. За разработку эскиза и рабочей документации администрация заплатит максимум 450 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 21 января. Через 30 дней после подписания контракта подрядчик должен будет предоставить эскиз, еще 40 дней дается на согласование эскиза и разработку документации.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.19

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