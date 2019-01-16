Замдиректора интерната для престарелых отправится в колонию строгого режима за взятки и мошенничество

Серовский районный суд Серова приговорил заместителя директора государственного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Сергея Ахметзянова к 4 годам колонии строгого режима за мошенничество и взятки.

Отвечая за закупки питания для стариков, Ахметзянов установил предпринимателю таксу за «вход» в размере 5% от суммы закупок. За год с небольшим с января 2011 по апрель 2012 обвиняемый получил взятку в сумме 379,9 рублей. Помимо этого Ахметзянов подготовил себе еще один «кошелек», фиктивно трудоустроив в дом-интернат своего знакомого и больше полутора лет получал за него зарплату, «заработав» таким способом еще 143,5 тысячи рублей.

Страхуясь от разоблачения и обращения взыскания на имущество, Ахметзянов переписал жилье в центре города и внедорожник Volkswagen Tiguan на свою мать. По требованию городской прокуратуры суд признал сделки ничтожными и вернуть имущество для будущей конфискации и реализации для взыскания штрафа.

Кроме четырех лет строгого режима суд приговорил Ахметзянова к штрафу в размере десятикратной суммы взятки – 3,8 млн руб.

Серов,, РИА «Новый День», служба информации

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