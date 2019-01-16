В Сухом Логу двое детей отравились газом

В Сухом Логу в многоквартирном доме двое детей отравились газом. По предварительной версии, причиной стал неисправный газовый нагреватель, отсутствие тяги в дымоходе и неправильная установка газовой колонки. Дети пострадали в ночь с воскресенья на понедельник, 13 января. Их отвезли в больницу.

«По результатам обследования детей установлено отравление угарным газом средней тяжести, в настоящее время здоровье детей в удовлетворительном состоянии и они выписаны домой», – рассказали сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. Корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что запрошена характеристика семьи, но пока прокомментировать этот момент невозможно. Возраст детей в прокуратуре называть отказались, сославшись на закон о защите персональных данных.

Надзорное ведомство устанавливает причину случившегося. Предварительная причина случившегося – утечка угарного газа и неисправность газового водонагревателя. Уже установлено, что в дымоходе не было тяги – канал дымоудаления забит изнутри из-за частичного обрушения. Другая возможная причина ЧП – нарушение жильцами требований к установке газовой колонки, она была смонтирована в ванной комнате, где нет окна проветривания и нет необходимого вентиляционного канала. УК проводила обследование дымоходов и вентиляционных каналов дома три раза в год (марте, июле, ноября), по результатам которых составлен Акт об их работоспособности. Однако в квартире, где произошла утечка газа, обследование было только в марте 2018 года – после в квартиру проверяющие не могли попасть, так как в ней никто не жил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сухой Лог, служба информации

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