На Крещение в Академическом будут работать две купели

В Академическом к Крещению оборудуют две купели. На обеих будут стоять крытые палатки для переодевания и пункты обогрева купающихся.

Крещенские купания у православных пройдут как обычно – в ночь с 18 на 19 января. В Академическом уже сейчас готовят проруби для всех желающих окунуться в ледяную воду и смыть грехи.

Как сообщили в управляющей компании «Академическое», главная купель будет оборудована возле храма Святых Божиих Строителей. Уже сейчас там идет подготовка места и установка палаток.

«Мы ожидаем большое количество желающих окунуться в освященную воду, – говорит настоятель храма отец Даниил Рябинин. – Те, кто не успеет приобщиться к традиции Крещенских купаний ночью, смогут окунуться в купель в течение субботы».

Еще одна купель появится в микрорайоне Европейском – на озере Краснолесье по адресу ул. Двинская, 24А, сообщает сайт akademekb.ru.

Жители Академического также смогут приобщиться к великой святыне и принять участие в торжественном богослужении, которое начнется 19 января в храме в 00:00. Кроме того, в храме можно будет получить святую воду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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