В Каменске-Уральском эвакуировали железнодорожный и автовокзалы

В Каменске-Уральском сегодня днем эвакуировали здания автомобильного и железнодорожного вокзалов, поступило сообщение о минировании. По счастью, сообщение оказалось ложным, «шутника» уже нашли.

Об эвакуации зданий вокзалов, которые находятся рядом друг с другом, сегодня сообщили жители Каменска-Уральского в соцсетях. В полиции информацию подтвердили, поделившись подробностями. «Поводом для визита представителей МВД и иных наших коллег сразу на оба вокзала послужило тревожное сообщение, поступившее в 15:27, – о том, что некий гражданин сообщил сведения, требующие незамедлительной проверки. В сообщении не было сказано, о каком вокзале идет речь, поэтому комплекс мероприятий проводился сразу на обоих вокзалах», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Территорию оцепили, проверили – и ничего опасного не нашли. «Сыщики уголовного розыска и наши партнеры из ФСБ сработали как обычно, слаженно и профессионально, и по горячим следам, за 40 минут, установили и задержали подозреваемого, он в тот момент ехал в автобусе 16-го маршрута. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин Климов 1953 года рождения. Мужчину доставили в райотдел, где его допрашивают. Установить мотив поступка «с колес» вряд ли удастся – мужчина, что называется, лыка не вяжет», – отметил полковник Горелых. Он добавил, что причины «шутки» подозреваемого выяснят позднее, когда мужчина протрезвеет.

По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас вокзалы работают в обычном режиме.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 16.01.19

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