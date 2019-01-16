Полицейские Екатеринбурга задержали серийных грабителей терминалов

Следователи городской полиции возбудили уголовное дело в отношении банды грабителей из Средней Азии, воровавшей платежные терминалы в Екатеринбурге и Первоуральске.

При патрулировании улицы Военной 11 января инспекторы ДПС остановили подозрительный ВАЗ-2104, в багажнике которого оказался украденный в Первоуральске платежный терминал. Пассажир-подельник попытался сбежать, но после непродолжительной погони был задержан.

Мужчин доставили в дежурную часть для разбирательств и установления их личностей. Ими оказались безработные уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 1994 и 1998 годов рождения. При беседе с оперативниками задержанные пояснили, что в этот день они похитили устройство в одной из торговых точек в соседнем Первоуральске. Подозреваемые сознались еще в одном преступлении, совершенном на территории Кировского района Екатеринбурга.

19 декабря из торгового помещения на улице Сулимова, 38, они открыто похитили платежный терминал и скрылись на автомобиле ВАЗ-2104 бежевого цвета. Затем в безлюдном месте на окраине города подозреваемые вскрыли устройство, в котором на момент хищения было 84 тыс. рублей. Впоследствии сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых съемки с камер видеонаблюдения.

До решения суда задержанные будут находиться под стражей, один из них 1998 года рождения в настоящее время этапирован в Первоуральск. Розыск третьего предполагаемого соучастника группы продолжается.

Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Подозреваемым грозит 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 161 УК РФ за грабеж.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.19

В Полевском комфортно жить, а что в Реже – не знаю, – как губернатор Куйвашев ответил на вопросы о проблемах в области. / В Каменске-Уральском эвакуировали железнодорожный и автовокзалы. / На Крещение в Академическом будут работать две купели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»