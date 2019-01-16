Зоопарк призвал владельцев елочных базаров отдать ему оставшиеся елки

Екатеринбургский зоопарк предложил владельцам елочных базаров отдать ему деревья, которые остались непроданными.

«Для обогащения среды обитания животных, чтобы звери и птицы не скучали, в вольеры помещаются разнообразные игрушки – мячи, коробки, канистры, пни и, конечно, свежие деревья», – отмечают в учреждении. Те деревья, которые не стояли в тепле и не были ничем украшены, становятся отличным развлечением для питомцев зоопарка.

При этом ели и сосны от частных лиц, из квартир, сотрудники зоопарка не берут – они быстро осыпаются и могут быть опасными для животных, если содержат остатки новогодних украшений.

Екатеринбург, служба информации

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