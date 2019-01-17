Обещали инвестировать в бизнес. Суд вынес приговор мошенникам, оформлявшим кредиты на подставных лиц

Октябрьский районный суд вынес приговор участникам организованной группы Александру Шмидту, Евгению Киколенко, Алексею Кузьминых, Геннадию Шакирзанову, Дмитрию Яровенко, Евгению Шуранову, Анне Прокопьевой. Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере, в том числе с использованием служебного положения». При этом двое из них признаны виновными в совершении 123 эпизодов мошенничества.

С мая 2012 года по декабрь 2013-го участники мошенническим путем похитили денежные средства четырех банков на общую сумму более 60 млн. рублей.

Сообщники, в числе которых были сотрудники банка (в том числе из службы безопасности), подыскивали людей, ведущих асоциальный образ жизни, испытывающих материальные затруднения и не имеющих кредитной истории для оформления на их имя потребительских кредитов в банках. Обещая выплатить «откат» в 10% от суммы кредита, мошенники убеждали заемщиков отдать им деньги для инвестиций в бизнес.

Действуя по этой схеме, злоумышленники похитили свыше 60 млн рублей, используя при этом 103 номинальных заемщика. Уголовное дело состоит из 881 тома, по нему проведены многочисленные финансово-бухгалтерские экспертизы.

Организатору преступной группы Александру Шмидту за совершение 123 преступлений суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Другим участникам организованной группы назначено: Евгению Киколенко за совершение 95 преступлений наказание в виде 3 лет лишения свободы, Алексею Кузьминых за совершение 74 преступлений – наказание в виде 2 лет 9 месяцев лет лишения свободы, Геннадию Шакирзанову за совершение 15 преступлений – наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, Дмитрию Яровенко за совершение 13 преступлений – наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, Евгению Шуранову за совершение 123 преступлений – наказание в виде 3 лет лишения свободы, Анне Прокопьевой, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, – наказание в виде 2 лет лишения условно с испытательным сроком 2 года.

Отбывать наказание осужденные в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.19

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