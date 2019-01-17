В Екатеринбурге эвакуировали 16-этажку из-за пожара

В Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 23 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью, в 2:17, поступило сообщение о пожаре в доме на проспекте Седова. Горела квартира на 2 этаже в 16-этажном доме. На место отправили 3 машины и 12 пожарных, спасатели по лестнице вывели 23 жильцов, в том числе пятерых детей. Огонь потушили за 4 минуты. В результате пожара в квартире сгорела входная дверь. О причинах возгорания не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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