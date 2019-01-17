Челябинец занялся наркоторговлей в Екатеринбурге, чтобы провести отпуск на море

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали жителя Челябинска, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского УМВД на транспорте, сотрудники линейного отдела вместе с представителями свердловского УФСБ задержали 28-летнего уральца на станции Екатеринбург-Пассажирский. В кармане куртки мужчины были найдены 12 свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось наркотическим средством мефедроном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Выяснилось, что мужчина приехал из Челябинска, чтобы продавать наркотики. Деньги ему были нужны для оплаты кредита, взятого на отпуск на юге. В Екатеринбурге подозреваемый остановился в одном из хостелов, где, пока никто не видит, фасовал наркотики. В ходе обыска полицейские обнаружили там 27 свертков с синтетическим наркотиком, который злоумышленник приготовил для продажи. Кроме того, сотрудники полиции нашли «закладки», которые мужчина приготовил накануне.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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