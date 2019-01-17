В мэрии Екатеринбурга опровергли отставку Алексея Кожемяко

Первый замглавы Екатеринбурга Алексей Кожемяко продолжает работать на своей должности и не собирается никуда уходить. Информация о его отставке, которая сегодня появилась в СМИ, ничем не подтверждена, заявляют в мэрии.

«Это какой-то фантастический слух, фейк. Я ничего об этом не слышал и никаких подтверждающих документов не видел. Никто даже не обсуждал ничего подобного. Алексей Петрович сегодня работает. Не знаю, откуда берутся такие слухи», – прокомментировал РИА «Новый День» вице-мэр Анатолий Гагарин.

Отметим, несколько городских изданий со ссылкой на собственные источники сообщили, что Алексей Кожемяко написал заявление об увольнении по собственному желанию. По их сведениям, чиновник намеревается уйти в бизнес, связанный с энергетикой и ЖКХ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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