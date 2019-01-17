Следователи начали проверку самолета, который вернулся в Екатеринбург сразу после взлета

В Екатеринбурге сегодня сразу после взлета совершил вынужденную посадку самолет.

Пассажиры рейса Nordwind Airlines Екатеринбург – Москва, который должен был вылететь в 5:20, в соцсетях рассказали, что спустя 10 минут после взлета выпали кислородные маски, затем борт начал снижаться и сел в Кольцово. В результате инцидента пострадавших нет. В Уральском следственном управлении на транспорте начали доследственную проверку. «По предварительным данным, пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс Екатеринбург – Москва, через несколько минут после взлета вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», – прокомментировали в пресс-службе ведомства. Причины ЧП устанавливаются.

Что могло произойти на борту и как будет компенсироваться пассажирам перелет, в авиакомпании оперативно уточнить не удалось – телефоны ответственных за взаимодействие со СМИ не отвечают.

Екатеринбург, служба информации

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