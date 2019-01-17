Из «Меги» эвакуируют людей второй раз за неделю

Из комплекса зданий торговых центров «Мега» и ИКЕА эвакуируют персонал и посетителей. Очевидцы сообщают, что по громкой связи администрация просит всех покинуть помещения. Гардеробщицы не справляются с наплывом уходящих посетителей.
В московской пресс-службе компании подтвердили эту информацию, сославшись на технические причины: «Может, какой-то датчик сработал».
Отметим, что за последние семь дней это уже вторая эвакуация. Первая состоялась 13 января и оказалась ложной тревогой – через полчаса посетителям разрешили вернуться внутрь.
По каким причинам людей эвакуируют сегодня, в пресс-службе пообещали сообщить позже. Очевидцы говорят, пожарных машин и полиции в округе пока нет. Скорее всего, нет и причин для беспокойства.
Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации
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