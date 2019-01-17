В Екатеринбурге началась масштабная проверка газового оборудования: в частном секторе уже нашли утечку

В Екатеринбурге стартовали внеплановые проверки газового оборудования в частных домах. Накануне сотрудники «Екатеринбурггаза» и МЧС провели рейд в поселке Семь Ключей и обнаружили одну утечку. Слесари вовремя исправили неполадки и предотвратили трагедию. «Хозяин дома тут же курил в пристрое, в двух метрах от газового оборудования. В единственной комнате живет и ребенок», – рассказала мастер службы домовых сетей Ирина Саламатова.

Кроме проверки газовых приборов специалисты предприятия выдавали домовладельцам специальные памятники и инструктировали их, как правильно пользоваться газовыми плитами и котлами, что делать при запахе газа, сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

«Люди захламляют пространство вокруг плиты, не содержат оборудование в чистоте, закрывают мебелью и ветошью доступ к газовым шлангам, кранам опуска. И с тараканами приходится иметь дело. Мы сейчас увидели, что ручки плиты не поворачиваются из-за налипшего на них жира. Пришлось нам чистить. Иначе оборудование приходит в негодность, а это чревато последствиями», – отметил мастер службы домовых сетей ПУ-3 Андрей Бельских. В ходе рейда газовики также проверили дом, ранее отключенный за злостные нарушения правил безопасности. Ранее городское управление ЖКХ рекомендовало управляющим компаниям и «Екатеринбурггазу» проверить все многоквартирные дома, подключенные к газу – это более 5,5 тысяч зданий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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