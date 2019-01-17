Официально: Кожемяко покидает пост вице-мэра Екатеринбурга

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко все-таки покидает мэрию – сегодня он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сообщил об этом главе города Александру Высокинскому.

Таким образом, слухи об отставке «правой руки» мэра подтвердились, хотя еще утром в администрации отрицали такое развитие событий. «Как пояснил Алексей Петрович, ему поступило несколько интересных предложений по трудоустройству, которые он счел перспективными и открывающими для него, как руководителя, новые возможности развития и профессионального роста. Александр Высокинский с пониманием отнесся к перспективе дальнейшего карьерного роста своего давнего соратника и поблагодарил его за обеспечение преемственность власти при смене системы управления городским хозяйством», – говорится в сообщении пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, Кожемяко проработал в мэрии несколько лет. Должность первого замглавы он получил в октябре 2016 года и всегда считался креатурой бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Во время проведения конкурсных выборов мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко называли основным претендентом на пост главы, но он проиграл борьбу Высокинскому. Тем не менее, чиновник смог сохранить место в новой команде городской власти.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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