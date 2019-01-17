В Нижнем Тагиле наградили мужчину, который вытащил из горящего дома бабушку-инвалида (ФОТО)

В Нижнем Тагиле пожарные наградили местного жителя, который спас на пожаре пожилую женщину.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, 12 января загорелся частный деревянный дом на улице Сухоложской в Нижнем Тагиле. В доме находилась пожилая чета – 79-летний мужчина и его 83-летняя супруга-инвалид. Пенсионер успел выбежать и пошел просить помощи у соседей, он сам не мог помочь жене. Бабушку спас 30-летний Роман Кузнецов, он вызвал пожарных и кинулся в дом. Мужчина разбил стекло в комнате, где была женщина и через окно на руках вынес ее из горящего дома. Роман отнес пенсионерку в свой дом, вернулся на пожар и помогал пожарным тушить жилище.

«Спасенная женщина в результате пожара получила отравление продуктами горения средней тяжести, но осталась жива, только благодаря оперативным и мужественным действиям Романа Кузнецова, – отметил начальник 9 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области Сергей Колчин. Роману Кузнецову вручили благодарственное письмо и автономный пожарный извещатель.Главное управление МЧС России по Свердловской области готовит документы на представление героя к награде МЧС России. Фото ГУ МЧС по Свердловской области.

Нижний Тагил, служба информации

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