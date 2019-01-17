Бригаду электромонтеров и их охрану сегодня обстреляли при попытке отключить промбазу

Коммунально-криминальная драма разыгралась сегодня на улице Маневровой в Екатеринбурге.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «МРСК Урала», сегодня бригада электромонтеров воздушных линий электропередачи ЕЭСК в сопровождении сотрудников ЧОПа пыталась отключить от электричества промышленную базу, которая уже не первый год потребляла ресурс незаконно и не платила за него. К месту выполнения работ подъехали двое неизвестных агрессивно настроенных мужчин. Один из них ударил по лицу охранника, а другой вынул травматический пистолет и четыре раза выстрелил во второго охранника. После этого неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле. Пострадавший госпитализирован, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сотрудники полиции территориального отдела №10 УМВД по г. Екатеринбургу проводят проверку, а также устанавливают причастных к данному инциденту лиц. По итогам розыскных мероприятий представителями МВД будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время сыщики уголовного розыска выясняют, могли ли иметь к этому ЧП отношение сотрудники предприятий, расположенных на территории базы, которые имеют долги за электроэнергию», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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