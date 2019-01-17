Генсовет ЕР назначил Иванова ответственным за выборы в Серовском округе

Генсовет «Единой России» назначил депутата Госдумы Максима Иванова куратором выборов в Серовском городском округе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе парламентария, решение принято на совещании, состоявшемся сегодня днем.

Напомним, в единый день голосования в сентябре 2019 года в Серовском округе пройдут довыборы депутата Госдумы. Место стало вакантным после того, как предыдущий народный избранник Сергей Бидонько принял предложение Евгения Куйвашева стать вице-губернатором Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.01.19

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