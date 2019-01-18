Двое детей столкнулись на горке. Прокуратура заявила о проверке

В городе Реже Свердловской области двое детей столкнулись на горке в детском саду. Один из малышей получил травмы. Обстоятельства инцидента выясняет прокуратура.

В детском саду № 24 «Спутник» 16 января дети катались с горки. Ребенок 2014 года рождения, скатившись, не успел отойти в сторону и в него врезался ребенок, который съезжал следом. Мальчик упал. Детсадовский медработник вызвала скорую, в Режевской больнице у ребенка нашли перелом мыщелка левой плечевой кости. Для обследования малыша отправили в Екатеринбург.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство организовало проверку. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», садик должен был «создать безопасные условия воспитания несовершеннолетних». «В ходе надзорных мероприятий прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, в том числе, где в момент происшествия находился воспитатель, как контролировался процесс катания с горки детей», – отмечают в прокуратуре. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Реж, служба информации

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