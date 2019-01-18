В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от уличного «миллионера» (ФОТО)

В Екатеринбурге правоохранители разыскивают граждан, обманутых уличным мошенником. 32-летний мужчина знакомился с доверчивыми прохожими и просил у них денежную помощь для разблокирования банковского счета в обмен на щедрое вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, легенда у авантюриста была такова: якобы на банковском счету находилось несколько миллионов рублей. Чтобы вновь получить к нему доступ, мужчине нужны деньги. Необходимая сумма варьировалась, в среднем, от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Взамен он обещал «партнерам» процент за оказанную помощь – от одного миллиона рублей и выше, или выгодное вложение в блокчекинг.

По данным силовиков, одним из потерпевших оказался 14-летний подросток. В период с 13 января по 24 января 2018 года он передал злоумышленнику 729 тысяч рублей – это были деньги из родительского домашнего тайника. Когда отец школьника обнаружил пропажу накоплений, он обратился в полицию.

В итоге подозреваемого задержали 6 сентября. Против екатеринбуржца возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции располагают сведениями о возможной причастности подозреваемого к серии аналогичных эпизодов на территории Екатеринбурга и просят всех, кто пострадал от его противоправных действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-85 (следствие), (343)294-14-94, (дежурная часть) либо «02», – сообщили в пресс-службе УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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