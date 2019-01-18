Таиланд и Италия: связисты выяснили, где отдыхали уральские бизнесмены в новогодние каникулы

Аналитики мобильного оператора «Мегафон» составили рейтинг зарубежных стран, где уральские бизнесмены проводили первый отпускной сезон 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, максимальный интернет-трафик был зафиксирован в Таиланде. Общий объем данных, которые скачали бизнес-абоненты оператора за последние 30 дней, равен 200 тысячам электронных писем. Среди европейских стран наибольшей популярностью у уральцев пользовались Италия, Испания и Чехия. А лидером по объему голосового трафика в роуминге в сегменте b2b стала Германия. И, конечно, не обошлось без экзотических стран. Танзания, Ямайка, Оман, Кения, Мадагаскар, Гваделупа и Гондурас – в этих местах в январе чаще всего можно встретить абонентов «Мегафона». Всего с начала года уральские бизнесмены побывали в 125 странах мира.

«Количество уральцев, улетевших в другие страны в первую неделю января, на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний отпуск. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года интернет-трафик бизнесменов за границей вырос на 10%. Для выгодного онлайн-общения в путешествиях по миру мы предлагаем бизнесу опцию «Мир онлайн». Значительные скидки на звонки в международном роуминге – при подключении опции «Командировка Мир». А пользоваться услугами связи по домашним ценам на отдыхе или в деловых поездках наши клиенты могут с опцией «Роуминг, гудбай для бизнеса», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Урале Инна Смирнова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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