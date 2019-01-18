Полицейские спасли из горящего дома старушку, мужчину, и женщину с маленьким ребенком

Свердловские полицейские вместе с представителями регионального МЧС в Первоуральске спасли из горящего дома четырех человек, в том числе пятилетнюю девочку.

Как рассказал РИА «Новый День» пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, накануне около часа ночи полицейский патруль сообщил в дежурную часть о пожаре в деревянном жилом доме по адресу: ул. Трактовая, 10. На место происшествия были направлены два экипажа ГИБДД для регулирования дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта. Еще до приезда пожарных полицейские перекрыли своим служебным автомобилем подъездные пути к горящему дому, поскольку на дорогу упал провод с линии электропередачи, что представляло серьезную опасность.

В этот момент к полицейским подбежала женщина и сообщила, что внутри полыхающего здания осталась ее тяжело больная престарелая мать, которая не сможет выбраться самостоятельно. Сотрудники ГИБДД взломали двери и поспешили на помощь пожилой женщине. Затем очевидцы рассказали представителям МВД, что внутри находится еще и молодая женщина с маленьким ребенком. Сотрудники полиции вместе с подоспевшими пожарными с риском для собственной жизни сумели вынести из огня надышавшихся угарным едким дымом мать с ребенком и передали их медикам. Еще один 60-летний пострадавший самостоятельно выбрался из окна, но сил удалиться на безопасное расстояние у него уже не осталось. К счастью, его вовремя заметил наряд ППС. Силовики помогли ему подняться и усадили в машину, после чего передали второй бригаде врачей. Убедившись, что в доме больше никого не осталось, полицейские покинули горящие помещения.

Руководство первоуральской полиции решает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников – капитана полиции Руслана Атнеева, старшего сержанта полиции Евгения Рябкова и старшины полиции Юрия Кириллова.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 18.01.19

Таиланд и Италия: связисты выяснили, где отдыхали уральские бизнесмены в новогодние каникулы. / В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от уличного «миллионера» (ФОТО). / Директор ЦПКиО увольняется с должности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»