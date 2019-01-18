Министр ЖКХ призвал свердловских мэров бороться с захламленными мусорками

Реализация «мусорной реформы» в Свердловской области началась с перебоями – в нескольких поселениях обнаружилась нехватка контейнеров для отходов. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов рекомендовал главам муниципалитетов разобраться с этой проблемой в течение полугода.

«Когда на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется как минимум два раза в день, а это не только невозможно, но и достаточно затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры. Это, равно как и решение вопроса с количеством, локацией и оборудованием мусорных площадок, их организационная и финансовая обязанность. Ответственность регоператора в отношении ТКО наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз», – пояснил министр.

Чтобы избежать захламленности мусорных площадок, необходима совместная работа регоператора и ответственных за их содержание органов местного самоуправления или управляющих компаний, считает Смирнов. По его словам, в момент погрузки отходов нужно обеспечить присутствие обслуживающей организации, которая уберет выпавший из контейнеров мусор. В этом случае, на мусорных площадках будет чисто.

Кроме того, все муниципалитеты должны до 1 февраля утвердить и донести до населения график вывоза мусора из частного сектора и сельских территорий. «Информация о периодичности и времени прибытия машин для сбора ТКО в обязательном порядке должна быть размещена на официальных сайтах администраций и регоператоров, а также опубликована в местных газетах и других доступных для жителей ресурсах», – сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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