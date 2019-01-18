«Вскрыли чемодан и даже не извинились». Екатеринбуржцы готовят коллективный иск к «Аэрофлоту» за «багажный ад» в праздники

Испорченное настроение некоторых уральцев от новогодних заграничных каникул грозит выплеснуться в судебный процесс против «Аэрофлота». По крайней мере шесть пассажиров авиакомпании собираются подать коллективный иск о возмещении материального ущерба и морального вреда за потерянный и вскрытый багаж на международном рейсе Москва – Лион.

Одна из пассажирок, Наталья Лаврентьева, рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что вылетела с ребенком 31 декабря из Екатеринбурга во французский Лион с пересадкой в Шереметьево – базовом аэропорту «Аэрофлота». Это важное уточнение, поскольку служба розыска багажа в этом случае управляется самим же перевозчиком.

«Стыковочные рейсы «Аэрофлота» – это просто кошмар, – рассказывает Лаврентьева. – Мой багаж у них терялся уже дважды – они элементарно не успевают перемещать чемоданы между самолетами. Прилетели в Новый год с дочерью в Лион – багажа нет. До московского офиса авиакомпании дозвониться невозможно: автоответчик бесконечно повторяет, что мой звонок очень важен, при этом никто не отвечает, а деньги за звонок тратятся впустую. Но главное – мы на три дня остались без верхней одежды, нижнего белья, предметов первой необходимости, и многое пришлось покупать заново.

Багаж удалось разыскать через знакомых. Половина вещей прилетела 3 января, остатки – только 5-го. Совершенно непонятно, почему багаж провалялся в Шереметьево шесть дней при том, что рейсы в Лион летают чуть ли не трижды в день. Причем замки на одном из чемоданов были взломаны и бесследно потерялась еще одна сумка с вещами. Я и еще пять пассажиров злополучного рейса собираемся подать коллективный иск к перевозчику о возмещении ущерба и морального вреда».

Отметим, число потерпевших от «Аэрофлота» может достигать сотен человек. Накануне описанных событий в том же Шереметьево зависли сотни чемоданов пассажиров рейса Москва – Екатеринбург.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

Екатеринбург. Другие новости 18.01.19

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