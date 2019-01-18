Уральские разведчики вычислили «вражеские» БТР в лесу (ВИДЕО)

На Свердловском полигоне сегодня военные ЦВО провели учения – разведчики остановили колонну условного противника и захватили «языка».

Разведчики подорвали БТР

На зимних учениях военнослужащие отрабатывали разведывательные вылазки с использованием комплекса разведки управления связи (КРУС). По легенде, условный противник пробирается по лесу на трех БТР-82А. Однако о перемещении «врага» известно – в кустах залегли разведчики с устройством, которое позволяет на карте отслеживать перемещение техники. По пути следования БТР военные заготовили взрывной «сюрприз». Подрыв техники, расстрел «боевиков» и взятие пленного смотрите на видео.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.01.19

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